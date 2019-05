À 10 h 30 hier matin, une rupture de canalisation d’eau a soulevé un trottoir du boulevard de la République à Beausoleil et conduit à une interruption de service à l’Est de la Principauté.

En cause, la casse d’une canalisation vétuste, alimentée par le réservoir des Mules, à côté du cimetière de Beausoleil.

En attendant la création d’un nouveau réservoir sur le site de Terragna, près de la source Font Divine, qui aura pour objectif d’alimenter une partie Est de Monaco en plein essor immobilier, la Société Monégasque des Eaux procède justement à des changements de conduites et à leur dédoublement ces derniers temps. Des opérations de sécurisation délicates lorsqu’on connaît le maillage des sous-sols en Principauté, d’autant plus que certaines canalisations courent sous des immeubles de Beausoleil et nécessitent des accords préalables à tout chantier.

Hier, la pression a pu être rétablie à 16 h 30 dans les quartiers impactés, c’est-à-dire l’Annonciade, le Tenao ou encore Saint-Roman. Plus aucune coupure n’était signalée en fin de journée.