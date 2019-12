Sommes-nous chez le souverain ou chez le Grand Schtroumpf ? Le doute était permis, hier après-midi dans la cour d’honneur du Palais princier. Où le décor de Noël, cette année, s’inspire des héros bleus de Peyo et de leur village magique.

D’ailleurs, les quelque 600 enfants invités hier après-midi aux festivités de Noël du Palais princier ont eu droit, passée la porte d’honneur, à un bonnet blanc, signe distinctif du costume de Schtroumpf.

Aux côtés du prince Albert II et de la princesse Charlène, leur nièce et leur neveu Camille Gottlieb et Louis Ducruet étaient venus prêter main-forte pour la traditionnelle distribution de cadeaux à la jeunesse monégasque.

Après un spectacle de hip-hop, le temps fort de l’après-midi est en fait la dispersion des cadeaux prévus pour chaque enfant invité au Palais. En tête, les boîtes de Lego, de Playmobil, les Barbie ou les panoplies de superhéros ont su ravir les jeunes convives de la famille princière.

Qui pourront dire que le Père Noël du Palais princier a été généreux encore cette année…