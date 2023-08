L’espace Lamartine ouvre ses portes dès ce lundi à Monaco, on vous emmène faire le tour du propriétaire en images

Sur le très passant boulevard Princesse-Charlotte, au numéro 19, la villa aux façades ocre tranche avec les constructions voisines. La bâtisse de deux étages, érigée à la fin du XIXe siècle et tombée dans l’escarcelle communale en 1991, abritait jusqu’alors la vidéothèque et sonothèque José-Notari.

Après trois années d’études et de complète rénovation, soit 7 millions d’euros injectés par la mairie de Monaco, c’est désormais la mention "Espace Lamartine" qui habille le fronton de la villa Belle Époque. "Un lieu de vie, de culture, de loisirs et d’animations", a promis la majorité de Georges Marsan.

Près de 1.000 mètres carrés à destination des Monégasques, résidents et scolaires de la Principauté. Un espace pas seulement réservé aux seniors, donc, mais bien à toutes les générations, dès l’âge de 16 ans.

"Les maîtres-mots, ici, sont le divertissement et la rencontre, résument Nathalie Vaccarezza, conseillère communale déléguée à l’espace Lamartine, et Marie-Christine Zorro, cheffe de service des Seniors et de l’Action sociale à la mairie. La qualité du lieu et du matériel en font un espace agréable, chaleureux, soigné et chic."

Du 4 au 9 septembre, des portes ouvertes permettront aux potentiels adhérents de s’approprier les lieux et, s’ils sont séduits par l’offre fournie proposée, de s’inscrire. Puis, dès le 11 septembre, les activités physiques, les loisirs et ateliers démarreront officiellement. En attendant, voici un petit tour du propriétaire.

Dès l’entrée au cœur de l’espace Lamartine, deux points captent l’attention du visiteur: la luminosité des lieux - grâce aux teintes douces voulues par l’architecte Gabriel Viora pour la décoration mais surtout au puits de lumière offert par la verrière - ainsi que le calme ambiant. Grâce à l’isolation phonique, le bruyant trafic routier du boulevard Princesse-Charlotte est étouffé.

Bien que la villa ait été réhabilitée de fond en comble, le cachet d’époque a été conservé avec la présence de moulures et corniches anciennes. Une touche de modernité a été apportée avec un mobilier design.

Au rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, c’est la détente et la convivialité qui sont promises aux futurs adhérents. Dans le hall, près de l’espace café, des jeux de société, d’échecs et un baby-foot sont mis à disposition. Juste à côté, on retrouve le restaurant A Pignata, auparavant basé sur le Rocher, et ses 26 places assises réservées aux plus de 60 ans et à un invité de leur choix.

Au fil de la visite de l’espace Lamartine, on découvre un rez-de-chaussée dédié à la détente et à la convivialité puis deux niveaux où seront proposés des activités physiques, des loisirs et ateliers.

"Un cuisinier sur site a été embauché. Un menu complet à 13 euros leur sera proposé en semaine, ainsi qu’un dîner à thème une fois par mois", explique Marie-Christine Zorro. Des rencontres et compétitions sportives y seront diffusées.

Dans une salle voisine, c’est un coin lecture cosy qui a été privilégié. "Les adhérents peuvent venir avec leur livre ou emprunter l’un des livres soumis par la Médiathèque, lesquels seront régulièrement renouvelés", poursuit Nathalie Vaccarezza.

Au premier étage

Direction le premier niveau, par les escaliers ou l’ascenseur, où les animateurs de l’espace Lamartine proposeront des activités sportives avec vestiaires attenants.

Au programme: cours de fitness, gym douce, danse, pilates, yoga. "Il y aura aussi des séances en extérieur de marche nordique, de longe-côte, de jeux d’orientation, d’aqua-détente, du réveil musculaire", ajoutent-elles.

La villa, abritant désormais l’espace Lamartine, est située au 19 boulevard Princesse-Charlotte. Elle a été rénovée pour sept millions d’euros par la mairie de Monaco. Cyril Dodergny.

Une grande salle polyvalente, modulable jusqu’à 100 m², et sa cuisine équipée pourront être louées pour des réceptions privées, les mercredis et samedis après-midi ainsi que les vendredis et samedis soirs.

"Jusqu’à 85 personnes pourront y être accueillies, selon la configuration et l’utilisation de la salle. C’est une offre qui n’existait pas à Monaco, cela répondra aux besoins des familles", soutient Nathalie Vaccarezza.

Au second étage

Le dernier niveau, enfin, sera dévolu à la culture avec une salle de chant et de musique, une autre pour les ateliers créatifs (bricolage, peinture, bijoux, jeux de société…), une pièce pour l’informatique afin d’éviter la fracture numérique dans une ère de la dématérialisation. Une salle de conférences, elle aussi modulable de 20 à 40 personnes, sera également proposée à la location.

"Quand il n’y aura pas d’ateliers, ces salles demeureront en accès libre pour nos adhérents", confirme Marie-Christine Zorro. Parmi les autres divertissements proposés, on citera pêle-mêle le karaoké, blind-test, escape game, concours, sorties et voyages.

La promesse d’un espace pensé comme intergénérationnel semble tenue. Reste désormais à savoir si la jeune génération saura s’approprier les lieux.