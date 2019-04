Du 2 au 5 mai prochain vont se dérouler à Alméria (Espagne) les championnats du monde. Voici l’équipe qui représentera Monaco dans les différentes épreuves. Tête à tête homme : Franck Millo ; tête à tête femme : Marie-Lyne Bolis ; doublette homme : Franck Millo et Éric Motte ; doublette femme : Marie-Lyne Bolis et Anne-Marie Della Pietra ; doublette mixte : Éric Motte et Anne-Marie Della Pietra.