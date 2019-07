L’émotion pour l’union de Marie et Louis Ducruet

L’émotion, forcément. En conduisant son fils Louis à l’autel, hier après-midi, la princesse Stéphanie n’a pas cherché à dissimuler cette émotion sur son visage. Sentiments mêlés entre la joie de voir s’accomplir ses enfants et la nostalgie du temps de l’enfance qui passe si vite.

À 26 ans, Louis Ducruet a choisi d’unir son destin à celui de Marie Chevallier. Le couple s’est marié religieusement hier après-midi à la cathédrale de Monaco, devant 200 invités. Passant, par chance, entre les gouttes de l’orage à l’entrée et à la sortie de la cérémonie.

Mais même la pluie n’aurait pas arrêté les amoureux qui ont échangé un « oui » franc, précédé dans la cathédrale de l’interprétation de Hallelujah de Leonard Cohen. Un titre, certes, païen mais qui a ému toute l’assemblée avant l’échange de consentements, salué par une salve d’applaudissements.

Quelques minutes auparavant, la mariée a fait son entrée au bras de son frère, remontant la nef coiffée d’immenses compositions florales suspendues au son du titre Just The Way You Are.

Marie avait revêtu une robe immaculée créée par l’atelier Boisanger, assortie de bijoux de la maison Cartier. Et rehaussée d’une traîne monumentale. Traîne tenue par Pauline Ducruet. Les nouvelles belles-sœurs ont travaillé ensemble à l’élaboration de cette tenue. En arrangeant le voile de la mariée à l’entrée de la cathédrale, la fille aînée de la princesse Stéphanie, elle non plus, n’a pas retenu ses larmes dans cet instant d’émotion.

L’esprit de famille

Les mariés ont fait le choix de célébrer la cérémonie à leur manière. Dans la simplicité et l’émotion. « C’est un moment exceptionnel de joie, une joie contagieuse », a rappelé le père César Penso, chapelain du Palais princier qui a officié pour la cérémonie.

Autour des nouveaux époux, de leurs parents et de leurs frères et sœurs, le clan Grimaldi était réuni : le souverain, la princesse Caroline et ses quatre enfants, la branche de Massy. Dans l’assistance, Louis Ducruet avait également convié ses cousins, Jazmin Grace et Alexandre, enfants du prince Albert II nés de précédentes relations.

Une manière de perpétuer l’esprit de famille qui semble cher au marié. Louis Ducruet avait d’ailleurs choisi symboliquement de se marier à la cathédrale dans le souvenir de son grand-père. Il n’y avait pas eu de mariage de membre de la famille princière dans l’édifice depuis la noce historique d’avril 1956. À la fin de la cérémonie, Marie et Louis ont d’ailleurs ravivé ce souvenir en déposant des fleurs sur les tombes du prince Rainier III et de la princesse Grace.