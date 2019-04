L’élite du tennis mondial reçue par le prince Albert II

En ouverture de la 113e édition du Rolex Monte-Carlo Masters, onze des meilleurs joueurs participant au tournoi ont eu le privilège d’être reçu par le prince Albert II au Palais princier.

Accompagnés de la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, présidente du Comité d’Organisation du tournoi, et de Mélanie de Massy, les joueurs ont été accueillis à 16 h 30. Après avoir visité la Salle du Trône et découvert la Citerne du Palais, ils ont pu échanger avec le souverain dans le somptueux Salon des Glaces, à l’occasion d’un cocktail.

Novak Djokovic, numéro 1 ATP et résident monégasque, a remis au souverain deux balles dédicacées par l’ensemble des joueurs présents pour le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Mischa Zverev s’est ensuite improvisé journaliste pour une interview accordée en exclusivité par le prince Albert.

Les champions présents : Novak Djokovic, numéro 1 ATP, Rafael Nadal, numéro 2 ATP, onze fois vainqueur du tournoi, mais aussi l’Allemand Alexander Zverev, numéro 3 ATP, l’Autrichien Dominic Thiem (N°5), le Japonais Kei Nishikori (N°6), et les résidents monégasques Marin Cilic, David Goffin, Daniil Medvedev, Mischa Zverev, et enfin les jeunes Stefanos Tsitispas et Felix Auger-Aliassime, 18 ans, récent demi-finaliste au tournoi Masters 1 000 de Miami.