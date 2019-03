Le club roquebrunois de l’Avenir Saint-Roman est aux portes d’un grand bonheur à cinq journées de la fin du championnat. Actuellement leader (1er, 41 pts), les « rouge et jaune » ont d’ores et déjà distancé le second, le FC Menton (2e, 34 pts). Une surprise de taille, car il faut bien le dire, les protégés du président Serge Scionico n’étaient guère habitués par le passé à truster les places d’honneur. Toutefois, cette saison, un profond remaniement d’effectif a permis à ce groupe de s’installer dès les premières journées tout en haut du classement. À ce jour, les Roquebrunois possèdent un bilan très positif (16v, 2n, 1d). Ils viennent également de se qualifier pour la finale de la coupe Jean-Claude Guibal aux dépens du FC Menton (0-0, puis 5-4 aux tab).

Ils rencontreront les collègues vainqueurs de Dream Team (2-1).

La meilleure attaque

La bonne santé de l’Avenir Saint-Roman se traduit, bien sûr, en chiffres avec 45 buts inscrits pour 16 encaissés. Soit la défense la plus hermétique de l’édition 2018-2019 et la meilleure attaque. Inutile de préciser que l’ambiance est au beau fixe au sein des troupes roquebrunoises qui pourraient bien signer un doublé historique. « On pourrait refaire l’exploit après le dernier titre obtenu en 1997 », rappelle Serge Scionico qui a peut-être fini - enfin ! - de manger son pain noir avec une nouvelle ère qui s’ouvre pour sa formation. L.B.