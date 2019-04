Après « La France face à l’islamisme », le cycle de conférences de Monaco Méditerranée Foundation s’est intéressé à l’Europe et son avenir dans un monde instable en mutation continue. Et pour causer de ce sujet, qui mieux qu’Hubert Védrine ? Auteur du livre Sauver l’Europe !, l’ancien secrétaire général de l’Élysée sous François Mitterrand et ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin s’est confié avant sa conférence, mercredi soir.