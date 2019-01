L'Atelier... un rêve de bonheur, une association qui unit

Une nouvelle association « L'Atelier… un Rêve de bonheur » vient de voir le jour, au 31 bis rue Pasteur à Beausoleil.

« L'association a pour objectif de réunir des passionnés qui pourront partager et échanger leurs idées autour du thème du mariage, et leur permettre d'accéder à une multitude de robes qui seront mises au goût du jour, de décorations et objets autour de ce thème...