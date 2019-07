La dynamique association de Sota Òrme a doublement fêté l’arrivée de l’été. Tout d’abord, elle n’a pas failli à la tradition du feu de la Saint-Jean. Dans une ambiance festive et joyeuse, les participants ont enchaîné farandole, bourrée... autour des flammes crépitantes. Puis, tous se sont retrouvés sur le Portal pour prendre le frais. Cette tradition, qui se faisait tout naturellement il y a quelques années, est aujourd’hui une occasion exceptionnelle pour se rencontrer et se transmettre des contes, des histoires, des chansons, au nom de la beauté, de la richesse de toutes les langues du monde. Ce plaisir est encore plus grand lorsque, comme ce fut le cas, les enfants se mêlent aux adultes et apportent leur part, comme le colibri du conte... une soirée magique oscillant entre rires légers et émotions profondes...

Deux agréables moments qui se sont terminés, comme de bien entendu, autour du verre de l’amitié !