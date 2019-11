Fondée en juillet 2018, l’Association monégasque internationale pour l’art africain, dont les objectifs sont la promotion de la culture africaine à Monaco et la promotion de la culture de Monaco en Afrique, vient d’être inaugurée au salon Bellevue du Café de Paris.

La cérémonie s’est tenue autour d’une exposition d’art africain contemporain de l’artiste basée à Dakar Korka Ndiaye et d’artistes basés à Monaco Franka Severin et Pierre Cointe.

La soirée s’est ensuite déroulée sous le rythme musical du chanteur, musicien et compositeur sénégalais Freestyle, en présence d’amis et de personnalités de la Principauté, des villes voisines et d’invités internationaux, venus célébrer ce bout de chemin culturel à Monaco.