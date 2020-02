En ce début d’année, l’association des entrepreneurs italiens de Monaco (A.I.I.M.) qui compte 200 membres a choisi de faire de l’année 2020, celle de son renouveau. Autour du président Giovanni Paolo Risso et du vice-président Dario Cassano, la nouvelle équipe entend doper l’association et l’ouvrir sur le monde économique et culturel en Principauté.

Une volonté affichée ? Celle de « fédérer le plus possible les Italiens de Monaco », notamment par des rendez-vous réguliers envisagés sur le calendrier des prochains mois. Au programme : un forum économique en septembre ; une rencontre pour les acteurs de la Principauté avec le maire de Gènes, Marco Bucci ; et même un débat envisagé avec des personnalités politiques de la vie italienne.