L’ASCT Musique obtient le soutien du Lions Club

Hege Vedeld est professeure de piano de l’ASCT (Association sportive et culturelle turbiasque) et compte cette année 39 élèves en provenance de La Turbie mais aussi de Monaco, Beausoleil, Peille et Nice.

Chaque année, elle organise un concert en début d’année scolaire - pour la Sainte-Cécile - puis un autre, courant juin : deux concerts toujours très appréciés par les élèves pour qui ils constituent une bonne stimulation, et par leurs familles qui peuvent ainsi apprécier la progression des artistes.

Programmé en ce week-end de la Pentecôte, le concert a vu la défection de quelques élèves mais les vingt présents ont livré une jolie prestation, faite d’autant de combinaisons de naturel et d’application.

Certains profitèrent de l’occasion et surtout de la bienveillance de leur professeure pour demander l’autorisation de jouer un petit morceau supplémentaire... ou deux. Ce qui fut accepté.

Remise de diplômes

Leur professeure clôtura le concert par un boogie-woogie bien rythmé et elle ne fut pas la moins traqueuse.

Se déroulant dans une ambiance très conviviale et familiale, ce concert commença néanmoins par quelques minutes solennelles : la remise de leur diplôme aux élèves qui ont passé avec succès l’examen ABRSM Grade 1 - du Royal Music Academy of London, puis le discours de bienvenue et de félicitations d’Hélène Grouselle, adjointe à la Culture. Enfin, Paul Traversi était invité à prendre le micro. Président du Lions Club Olivetum - Le Cannet, ce dernier annonçait une heureuse nouvelle : l’achat prochain par son club de deux pianos portatifs qui seront livrés à l’ASCT Musique.

Une générosité qui doit beaucoup, semble-t-il, à la personnalité de la professeure : « J’ai rencontré votre professeure il y a 15 jours et j’ai tout de suite été pris par la passion qu’elle a, pas seulement de la musique, mais aussi de vos enfants. Elle aime vos enfants. Des gens comme ça, on n’en trouve pas beaucoup. C’est pour cela que je suis intervenu auprès du Lions Club. Aujourd’hui nous offrons un petit goûter. Dans 3 - 4 semaines, je ferai en sorte que le Lions mette à la disposition de votre professeure l’usage de deux pianos qu’elle prêtera aux élèves qui en ont besoin pour travailler chez eux. Et nous continuerons dans l’avenir à la suivre et à l’aider. »