Avis aux amateurs de gym aquatique, jusqu’au dimanche 13 octobre, des cours d’aqua-trampo-fitness (ATF) seront dispensés à la Piscine Saint-Charles.

Une nouveauté pour la saison estivale et une exclusivité en Principauté présentée par la mairie de Monaco. Les cours, d’une durée de 45 minutes, se décomposent en quatre ateliers : aqua-trampo, aqua-bike, haltères de musculation aquatique et abdos. Les bénéfices, eux, sont nombreux.

« L’aqua-trampo-fitness (ATF) tonifie les différents groupes musculaires, sculpte et gaine l’ensemble du corps, dégomme les capitons, améliore la coordination, l’agilité et la réactivité et brûle un maximum de calories. » Et nécessitent de bonnes ressources mentales et une autorisation médicale.