L’appel à la solidarité pour aider le toutou Mamie

Un tas de nœuds qui cachait une boule d’amour. À quelques jours de Noël, une petite chienne a attiré l’attention de bons samaritains qui ont croisé sa route. L’animal errait sur une plage de Juan-les-Pins en tentant de boire l’eau de mer. Un comportement des plus alarmants. « Elle a été emmenée chez un vétérinaire. Il nous a contactés », indique l’association La Tribu du Fourmilier qui, pour l’instant, n’a aucune idée de ce qu’a vécu « Mamie » : « On sait qu’elle a quatorze ans parce qu’elle est identifiée. Ce qui aurait également dû nous permettre de retrouver ses propriétaires. Mais malheureusement les coordonnées ne mènent nulle part et le numéro indiqué n’est plus attribué… »

Une impasse qui pourrait peut-être ne plus l’être ? « Merci de nous contacter si vous avez la moindre information à son sujet », précise le réseau de bénévoles UPA 06 (voir ci-dessous).

Dans une famille d’accueil temporaire

Un appel à témoins également relayé par Pet Alert et suivi par le lancement d’une cagnotte en ligne (voir encadré). Car lorsque l’association de protection animale la découvre, elle n’a pas franchement fière allure : « Elle est sourde, ne voit pas d’un œil et de l’autre ne distingue que les ombres. L’extraction de plusieurs dents a également dû être réalisée devant leur état… Et elle est également atteinte du syndrome de Cushing. » Une maladie hormonale expliquant notamment son ventre extrêmement dilaté : « Elle a une faim et une soif sans limites. Ce sont aussi des symptômes. Cela expliquerait pourquoi elle a voulu boire l’eau de mer… » Pour autant, cela se soigne : « Elle aura un traitement à vie. »

Autant de soins qui ont un coût. Si la première facture est déjà arrivée, d’autres suivront également pour permettre à ce super toutou d’aller mieux. Et qu’on le voit mieux aussi ! Parce que derrière tous ses poils, difficile d’y voir une bouille ! « Il y avait du travail de toilettage. Le salon de Cannes Billy the dog a proposé de réaliser cette prestation de manière entièrement bénévole ! Ce qui est fantastique ! Cela lui a permis de retrouver une meilleure apparence même si bien évidemment elle a également des infections de peau… » Une métamorphose pour un nouveau départ que ce toutou décrit comme « adorable, super calme, joueuse, sociable avec tout le monde les chiens et les chats » s’apprête à prendre. Et aujourd’hui, où est « Mamie » ? « Elle se trouve dans une famille d’accueil. Évidemment c’est une situation temporaire. Si personne ne la réclame nous la mettrons à l’adoption dès qu’elle ira mieux. Chez nous on appelle ça un panier retraite : qu’elle puisse trouver un foyer pour vivre tranquillement ses derniers jours entourée d’amour. »

Qu’importe la suite de son histoire, « Mamie » ne passera pas Noël toute seule. Et il y a fort à parier qu’il s’agit là du plus beau cadeau du réveillon.

Ayant déjà été prise en charge par un vétérinaire, « Mamie » devra retourner le voir à nouveau. Afin de permettre à son suivi d’être idéale pour qu’elle puisse se remettre sur pied au plus vite, La Tribu du Fourmilier a ouvert une cagnotte de financement participatif via www.leetchi.com/c/soins-de-mamie-rn64wobr

Vous pouvez y faire le don du montant de votre choix via la plateforme de paiement sécurisée. Et ainsi offrir à cet animal un coup de papatte pour un nouveau départ. Cette première cagnotte permet de couvrir les frais inhérents aux soins déjà reçus, soit 208,20 euros.. « Nous préférons en créer une pour chaque nouvel acte vétérinaire avec facture à l’appui. C’est plus concret et cela permet à chacun de savoir clairement où l’argent va », indique l’association.