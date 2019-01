L’appel à la prudence avant l’explication finale Où voir les voitures de très près en sécurité?

Les voilà ! Partis de Gap ce jeudi soir, les bolides engagés sur le 87e Rallye Monte Carlo prennent la route des Alpes-Maritimes cet après-midi. Ce soir, repos à Monaco, avant d’enchaîner quatre Spéciales dans l’arrière-pays, ce dimanche, conclues par la remise des prix, à 15 heures, sur le port (lire page suivante).

Un spectacle suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs et quelques milliers de privilégiés en bord de route. Des fondus de rallye qui focalisent toute l’attention de l’organisation de l’Automobile de Monaco, du staff WRC, des émissaires de la Fédération internationale automobile et des quelque 300 commissaires de sécurité publique déployés, auprès des gendarmes et réservistes, pour rappeler à tous ces aficionados les règles élémentaires de sécurité (lire ci-dessous).

Et pour cause, ce vendredi matin, la Spéciale n°3 (SS3 Valdrome-Sigottier), a du être retardée puis tout bonnement annulée à la suite du «trop grand nombre de fans mal positionnés sur le bord de la route».

Une annonce commune de l’ACM et de la WRC relayée, à leur manière, par les pilotes (photo ci-contre). Thierry Neuville et Sébastien Loeb, entre autres, implorant les spectateurs à la prudence.

Illustre championne de rallye, Michèle Mouton est aujourd’hui coordinatrice sécurité pour les rallyes au sein de la FIA et déléguée sécurité sur le circuit WRC. Avant le départ, la Grassoise avait accepté d’évoquer cette question de la sécurité et ses composantes : l’innovation...