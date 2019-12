L’année princière de Jacques et Gabriella

S’il y avait une image à retenir de l’année 2019, une seule, ce serait celle-là. Celle d’un père et et de son fils, vêtus de leur uniforme de carabinier, saluant la population au balcon du Palais princier. Deux générations qui se rejoignent pour écrire l’actualité et l’avenir du pays.

Ce fut une première, le 19 novembre dernier, de voir apparaître le prince héréditaire Jacques pour la Fête nationale, revêtu du costume de carabinier. Une tradition bien ancrée, chez les Grimaldi, comme l’avait fait à son âge le prince Albert II.

Engagements

Le 10 décembre dernier, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont célébré leur cinquième anniversaire. Invitant au Palais princier de jeunes amis de leur âge pour une après-midi festive sur le thème des Schtroumpfs. Une distraction de leur âge même si pour les enfants du couple princier, l’année 2019 aura également été celle de nouveaux engagements.

Scolaires d’abord, avec leur rentrée en septembre à l’école publique Stella, dans le quartier de la Condamine, en deuxième année de maternelle.

Officiels ensuite, accompagnant leurs parents lors d’événements institutionnels en Principauté. En janvier dernier, le souverain a guidé son fils pour embraser la barque de sainte Dévote lors de la célébration de la sainte patronne de la Principauté.

En février, parents et enfants ont inauguré le One Monte-Carlo. En septembre, c’est en famille à nouveau qu’ils viennent assister au pique-nique des Monégasques. Un rendez-vous populaire qu’ils connaissent bien. Comme celui du défilé de la Fête nationale depuis les fenêtres du Palais. Ils en ont été cette année les vedettes incontestées… Et ce n’est qu’un début !