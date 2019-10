L’AMCA prêt à lancer sa 33e édition pour conjuguer les arts

L’association Monégasque pour la Connaissance des Arts (AMCA) poursuit son œuvre, année après année, autant avec persévérance que passion pour la culture. La vraie culture, celle qui ne remplit pas nécessairement les théâtres ou qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais qui contribue sans nul doute à hisser la Principauté dans les rangs des pays où la population aime penser, réfléchir et partager aux côtés de la présidente Élisabeth Bréaud.

Pour la 33e année, l’AMCA fait sa rentrée avec un cycle de conférences qui force la curiosité : « Arts Croisés ». Ce thème mettra en perspective les relations étroites entre peinture, danse, littérature et musique.

Le premier rendez-vous au Théâtre des Variétés est lundi 7 octobre, à 18 h 30, avec Serge Legat. L’historien d’art donnera une conférence intitulée « Edgar Degas, l’intransigeant ». Un peintre de la lumière et du mouvement qui fixa dans des cadrages décentrés et des tons éclatants des instantanés de vie.

Le deuxième rendez-vous et fixé lundi 11 novembre, à 18 h 30 avec Christophe Mory. L’écrivain et journaliste parlera des résonances entre l’écriture et la peinture. Sa conférence présentera « Zola, l’écrit au service du pictural ou la tentation d’imposer le goût ».

La saison se poursuivra avec une conférence « Peindre la musique », le lundi 2 décembre, à 18 h 30, toujours au Théâtre des Variétés. Martine Kaufmann, auteure et productrice d’émissions de radio telles que « Le matin des musiciens », « Les mots et les Notes », « Le Temps des musiciens » pour France Musique et le programme musical de France Culture, évoquera les liens subtils entre peinture et musique.

Enfin, le lundi 6 janvier 2020, à 18 h 30 au Théâtre des Variétés, l‘ancien sous-directeur général pour la Culture à l’UNESCO, Mounir Bouchenaki, donnera une conférence « Défendre le Patrimoine » qui annoncera la thématique « Agir pour le Patrimoine » des Xes Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, organisées par l’AMCA les 12 et 13 mars 2020 au Musée océanographique de Monaco.