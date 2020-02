L’ambassadeur d’Italie à Monaco : Ne pas paniquer

Pour l’Italie, c’est la double peine. Bien que la fulgurante flambée de cas de coronavirus se concentre essentiellement dans le nord de la Péninsule, c’est tout le pays qui semble désormais devoir vivre avec l’image de « zone contaminée ». Un « alarmisme » sanitaire qui inquiète jusqu’à l’autre côté de la frontière. Même si ce vent de panique n’a pas encore gagné l’ambassade d’Italie à Monaco, des mesures ont été prises dans les deux pays. La situation est sous contrôle.

Ces derniers jours, les restaurants italiens de la Principauté accusent le coup. L’affluence est en baisse, le coronavirus frappe à nos portes et l’Italie devient le pays d’Europe le plus touché par l’épidémie. Alors, les restaurateurs se posent des questions. Faut-il fermer ou attendre la fin des vacances ? Évidemment, il est difficile de trouver la solution d’un coup de baguette magique. Pour autant, certains restent lucides sur la situation. « La période des vacances d’hiver est toujours une période creuse pour Monaco. Je pense qu’il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme trop rapidement. Il est encore trop tôt pour dire si le coronavirus a eu un effet sur nos commerces », estime Pierre, responsable de la Tavernetta.

Au Caffe Milano, quai Albert-Ier, même constat. Au niveau de l’affluence, le responsable, Simone Tourbiani, ne connaît pas une période faste. Son établissement n’est pas dans une mauvaise position. Le chiffre d’affaires est habituel mais les clients ne s’y précipitent pas non plus. Difficile d’en connaître encore les raisons précises.

Les restaurateurs, en fait, s’interrogent. Certes, l’ampleur de la propagation du coronavirus inquiète une partie des touristes et des résidents de la Principauté mais il est difficile de croire qu’il est la cause de ce phénomène. Des mesures d’hygiène sont respectées, des désinfectants utilisés pour nettoyer les tables.

Malheureusement cela ne suffit pas. Certains restaurants ont eu des réservations annulées. C’est le cas d’Il Terrazzino, situé rue des Iris. Selon son gérant, « le chiffre d’affaires a chuté de 60 % », ce mois-ci. Et il en est certain, les polémiques sur le coronavirus en sont la première cause. En temps normal, ce restaurateur fait salle combe. Même les repas d’entreprises sont annulés. Les clients ont déserté sa salle de restaurant malgré la bonne réputation de son établissement.

Une situation « très pénalisante », dont les restaurateurs se seraient bien passés pendant cette période des vacances d’hiver.