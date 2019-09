L’agenda chargé (et varié) du Rotary club de Menton

Fidèle à ses valeurs et à ses racines, le Rotary club de Menton s’attache à œuvrer - tout le long de l’année - à deux niveaux : international, mais aussi local. En vue de promouvoir des initiatives publiques ou privées, de les aider à se concrétiser.

Depuis la passation de pouvoir et l’arrivée de Gilbert Cohen Tanoudji à la tête du club service mentonnais, deux actions phares ont déjà été menées. En faveur d’Educ’Ange et de la chapelle Sainte-Jeanne d’Arc. Dans le premier cas, il a été question d’acheter du matériel pour une enseignante - Caroline Saunier - qui s’occupe d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage, via une méthode alternative proche de Montessori. Dans le second cas, l’action du Rotary a consisté à financer la rénovation de la charpente de l’édifice qui menaçait de s’effondrer. 11000 euros ont ainsi été versés à l’association des compagnons de Jeanne d’Arc en vue de réaliser les travaux nécessaires. Une action essentiellement motivée par le souhait d’aider un lieu précieux pour la vie de quartier. Partiellement refaite à neuf, et équipée d’un nouveau chauffage, la chapelle rouvrira officiellement le 5 octobre à 18 heures.

Roses de l’espoir

Le prochain rendez-vous du Rotary est fixé au 16 novembre. Les membres vendront alors des roses (au prix de 2e) sur la voie publique. Comme chaque année, des entreprises se sont par ailleurs engagées à en acheter en prévente, à destination de leurs employés. L’ensemble des bénéfices sera versé à l’AF3M (association française des malades du Myélome multiple) - en hommage à l’un des anciens membres actifs du club service, Hervé Thiberghien, mort de cette maladie. « Nous avions fait un premier don il y a deux ans, et promis d’aider davantage cette année », indiquent Gilbert Cohen Tanoudji et Christian Bodino, Rotariens très engagés. Soulignant que dans les actions qu’ils mènent, 1e récolté correspond à 1e reversé.

Rencontre des Youtubeurs

En partenariat avec la municipalité, deux actions sont proposées en parallèle de l’événement, prévu en janvier. Le Rotary a ainsi financé du matériel pour équiper un atelier de montage vidéo, pour plus de 3 000 euros. Le club service organise par ailleurs un concours de vidéo pour les 11-17 ans. « Il n’y a pas de thème défini, tant que c’est correct dans le propos. La vidéo doit simplement durer au maximum 2 min 30 », expliquent les deux hommes. Mentionnant que l’inscription se fait sur le site du Rotary ou de la Ville. Les trois gagnants recevront des bons cadeaux - pour s’équiper - de 1000, 300 et 200 euros.

Traditionnel Broc Troc

Rendez-vous incontournable du Rotary de Menton, le 28e Broc Troc se tiendra cette année le week-end du 25 au 26 janvier au Palais de l’Europe.

Espoir en tête

En écho à une action nationale, le club proposera au mois de mars la projection d’un film de Disney, en avant-première, au cinéma l’Eden. Chaque billet vendu rapportera 7e, qui seront investis dans l’action « Espoir en tête », en vue de financer un projet retenu par un jury compétent.

Colloque sur l’emploi

Voulu par le gouverneur du district, un colloque exceptionnel sera organisé à l’auditorium Rainier III de Monaco le 31 mars. Le thème de l’emploi y sera décliné d’un point de vue philosophique, technologique, éducatif, économique, opérationnel et relatif aux clubs services. Parmi les invités, on comptera notamment l’économiste et essayiste Nicolas Bouzou, Luc Ferry, ainsi que les grands pontes du Rotary. « Le gouverneur a proposé que chaque club fasse un projet de son côté sur l’emploi de demain. Chacun fera une action, nous compris. Sûrement sous la forme d’un atelier pour apprendre à se présenter, à faire un CV, etc. »

Salon de l’auto

Autre événement clé, la 9e édition du salon devrait se tenir en mai.