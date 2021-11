L’affiche de la 88e fête du citron a été dévoilée à Menton

Ce mardi matin, le maire fraîchement institué de Menton, Yves Juhel, a dévoilé l’affiche de la 88e fête du citron qui se tiendra du 12 au 27 février 2022.

Et elle est colorée! Du jaune et de l’orange à foison. En fond. En confettis. Et en surtitre. Les agrumes sont mis à l’honneur.

Les danses aussi. Indienne, orientale, tango et samba se partagent l’affiche avec un décor d’opéra pour coller au thème de cette 88e édition: Opéras et danses.

Une édition placée sous le signe de la "renaissance".

"Il y a deux ans, quand la crise sanitaire est arrivée, explique le maire, il était question de savoir si le Carnaval de Nice et la Fête du citron de Menton devaient être annulés. Il a été décidé d’annuler la dernière semaine. En 2021, l’événement n’a pas eu lieu. Cette 88e Fête du citron est donc une renaissance."

Chaque année, l’événement n’attire pas moins de 250.000 personnes venues du monde entier pour admirer les chars d’agrumes.