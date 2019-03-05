L’abri voyageurs du futur débarque à Monaco

Q
u’est-ce que c’est tous ces gens sous l’abribus ? » se demandait hier matin une vieille dame, à l’arrêt de bus « Place d’Arme ».
En effet, l’impressionnante délégation d’officiels qui s’étaient déplacés avait de quoi interloquer. Mais c’est qu’hier, on inaugurait bien plus qu’un nouvel élément de mobilier urbain. Si Serge Telle, Ministre d’État, Marie-Pierre…
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