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      Dans Mado, il y a un peu de Noëlle. A moins que ce ne soit le contraire.

      Noëlle Perna, la générosité certifiée Mado
      Gerald Robinson dans ses œuvres : show time !

      Plein gaz dans le top 8 15-0
      Daniel Philippot, président du CNIP 06.

      Daniel Philippot (CNIP) : On est des indépendants
      Aux côtés du prince Albert II, Donatella Campioni, présidente de MAP, et le professeur Nadir Saoudi, chef du service de cardiologie du CHPG.

      Le Cabaret médical offre une somme record à MAD

      L’abri voyageurs du futur débarque à Monaco

      PAR Ludovic Mercier Mis à jour le 05/03/2019 à 05:19 Publié le 05/03/2019 à 05:18
      Mis à jour le 05/03/2019 à 05:19 Publié le 05/03/2019 à 05:18
      Ce nouvel équipement propose également des hotspots pour se connecter à internet.

      L’abri voyageurs du futur débarque à Monaco

      Par Ludovic Mercier Le 05/03 à 05h18 MàJ 05/03 à 05h19

      Depuis hier, en attendant le bus à l’arrêt Place d’Armes, on peut recharger son téléphone, surfer en wifi, consulter des informations et regarder des reportages. Un dispositif appelé à s’étendre

      Qu’est-ce que c’est tous ces gens sous l’abribus ? » se demandait hier matin une vieille dame, à l’arrêt de bus « Place d’Arme ».

      En effet, l’impressionnante délégation d’officiels qui s’étaient déplacés avait de quoi interloquer. Mais c’est qu’hier, on inaugurait bien plus qu’un nouvel élément de mobilier urbain. Si Serge Telle, Ministre d’État, Marie-Pierre…

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