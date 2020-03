Kermesse de Soeur Marie : encore un jour de bonnes affaires

La grande kermesse de l’œuvre de Sœur Marie se poursuit aujourd’hui de 10 h à 17 h 30.

Sous le haut patronage du prince Albert II et la présidence d’honneur de la princesse de Hanovre, cet événement a démarré lentement hier matin.

La faute au coronavirus ? Certainement, comme tous les lieux et rassemblements publics largement désertés. Pourtant, les organisateurs ont prévu toutes les mesures pour rassurer les visiteurs et éviter la propagation du virus. À l’entrée du chapiteau de Fontvieille, un agent de sécurité vérifie les sacs et demande à chacun de se passer les mains avec un gel hydroalcoolique. Du jamais vu !

Alors aujourd’hui encore, la kermesse propose de nombreux stands et vend à prix cassés vêtements et chaussures de seconde main, vin, confitures, brocante, jouets, etc.

Depuis plus de 80 ans, l’œuvre de Sœur Marie vient en aide aux personnes âgées les plus démunies résidant à Monaco et dans les communes limitrophes, toutes origines et confessions confondues.

Outre le soutien financier pour les dépenses essentielles telles que le paiement du loyer, des factures d’électricité voire des repas, l’œuvre de Sœur Marie invite ses bénéficiaires à des goûters et des déjeuners organisés grâce à nos bénévoles. L’œuvre les aide à sortir de l’isolement à de nombreuses occasions, au moyen de rencontres et surtout en offrant tous les ans un séjour d’été à la montagne.

Pour financer ces actions, l’œuvre bénéficie de dons privés et de la recette de la kermesse annuelle.