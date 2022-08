Jusqu'à 500 baignades encadrées par saison estivale... Tout ce qu'il faut savoir sur la handiplage du Larvotto à Monaco

Un accès à la mer et du sport pour tous à Cap-d’Ail

Chaque été, depuis l‘obtention de son label Handiplage en 2015, la Ville de Cap-d’Ail poursuit, sur le secteur de la plage Marquet, son programme d’accessibilité à la mer et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

La plage Marquet est classée niveau 3 (sur 4), précise Axel Mazerbourg, responsable du service des sports de Cap-d’Ail. "Nos services comprennent l’accueil physique, la mise à l’eau avec tiralos et hippocampes. Une rampe d’accès depuis la voie publique, ainsi que douches, vestiaires et sanitaires ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite."

Le seul élément manquant pour être certifiée plage de niveau 4, ce sont les balises sonores pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ces balises sont installées le long de la voie d’accès et même dans l’eau. "Ici, on n’en a pas besoin car on ne rencontre pas cette population. Et si besoin il y a, un accompagnant est toujours disponible donc la personne arrivera toujours à trouver ses repères."

Axel Mazerbourg nous donne la raison de l’absence de ces installations: "Principalement à cause du coût très onéreux. On se dit que l’on s’en passera et on y arrive très bien. Si on nous le demande, on fera un effort. Personne ne vient pas car nous n’avons pas ces balises."

Un lien se crée

La plage de Cap-d’Ail accueille en moyenne huit personnes par jour. Axel sait qu’il peut compter sur l’aide de ses voisins de plage. "Si besoin, on a toujours un coup de main du club de voile ou du poste de secours." Et ces accompagnants tissent des liens avec les personnes à mobilité réduite. Un agent est toujours présent avec eux, même lors de la baignade. Tout a été pensé pour faciliter le quotidien de ces usagers qui, la plupart du temps, viennent seuls.

Certaines associations, comme l’Association Monégasque pour l’Aide et la Protection de l’Enfance Inadaptée (AMAPEI) ou Special Olympics Monaco, viennent participer aux activités handisports. Le service des sports a alors aménagé son espace Anim’Été pour le rendre accessible au niveau des terrains de pétanque et des tables de ping-pong. "On s’est rendu compte que cela fonctionnait super bien. Les enfants et ados se mélangent avec les associations qui viennent participer à des activités handisports", se réjouit Axel Mazerbourg.

Une autre source de réjouissance pour Myriam c’est d’apprendre qu’elle pourra continuer de venir à la plage en septembre. Il lui suffira d’appeler pour réserver. "Oh génial! Je suis contente! J’adore venir ici, les moniteurs sont à l’écoute. Ailleurs je n’ai pas autant d’aide."

Ravie, Myriam vient se baigner plusieurs fois par semaine. "L’essayer c’est l’adopter."

Savoir +

Ouverte tous les jours de 10h40 à 18 heures. Sur réservation à partir de septembre au 04.93.78.96.40. Anim’Été ouvert du lundi au vendredi jusqu’à la fin du mois d’août, gratuit.