À l’occasion de la célébration du dixième anniversaire du jumelage avec Lucciana, signé le 26 septembre 2009, la Corse sera à l’honneur ce week-end.

Le lien entre la Principauté et la ville de Haute-Corse a été forgé par le prince Rainier III en 2003.

Historiquement, Lucciana se présente comme la patrie de Dévote, cette jeune vierge martyrisée sous le règne de l’empereur Diocetien et dont le corps meurtri aurait dérivé sur une barque jusqu’à Monaco.

Vendredi soir, c’est donc à l’église Sainte-Dévote que démarreront les célébrations officielles. À 18 heures, une messe sera ouverte à tous.

Soirée musicale au Jardin exotique

Ensuite, dans un registre plus païen, la mairie organise une soirée corse au Jardin exotique, ouverte à tous. Au programme : concert de chants corses orchestré par Jean Menconi et spécialités culinaires.

Le lendemain au marché, il sera aussi question de gastronomie. Sous la halle de la Condamine, des mets de l’Île de Beauté et de la charcuterie seront proposés à la dégustation et à la vente. Et la cuisson traditionnelle du veau à la broche devrait créer l’animation sur la place d’Armes.