"Finalement, au bout d’une semaine, j’ai adoré…": Julien Allard, musicien belge devenu fromager dans la vallée de la Roya

Julien Allard ne rentre dans aucune case. La première fois qu’on l’a rencontré, lors d’un forum des métiers à Breil-sur-Roya, on a d’abord été interloqués. Mais que fait donc cet homme tout de noir vêtu, aux bras tatoués et à la coupe à la Tommy Ramone, au milieu des professionnels de la vallée? Sur son t-shirt, on distinguait un mouton, et trois mots: Le troupeau farfelu.

Non, ce n’est pas le nom d’un groupe de musique mais celui d’un groupement agricole de La Brigue, où Julien Allard exerce depuis une dizaine d’années aux côtés de sa compagne, Samuelle Collins. Sur ce terrain de la vallée des Près, le couple élève ovins et caprins et fabrique du fromage. C’est cette activité que le Belge d’origine est venu présenter aux collégiens de la Roya ce mercredi après-midi là.

Quelques semaines plus tard, il nous reçoit dans son appartement de Breil-sur-Roya. Une résidence "de plain-pied", dans le vieux centre, dénichée il y a un an, au moment où le fromager s’est retrouvé en fauteuil roulant. Un accident? "Non, une maladie. Enfin… À vrai dire, on ne sait pas trop…", balbutie-t-il sur le chemin.

"La médecine ne s’est pas décidée", explique-t-il, mais il semblerait que le quadragénaire soit atteint du "syndrome de l’homme raide", une pathologie neurologique rarissime provoquant une raideur de certains muscles et, à terme, une invalidité de plus en plus grande. C’est en tout cas la seule réponse que Julien Allard, déjà diagnostiqué de la maladie de Lyme depuis 2002, ait obtenue après des mois d’errance médicale.

Du Congo à Tende

"Ça va, je ne vais pas trop vite?", sourit-il, railleur. Depuis qu’il est passé à un fauteuil mécanique, le Belge "revit". Il faut dire que l’inactivité, ce n’est pas son fort à Julien Allard. Véritable "nomade", cet ancien musicien professionnel a vadrouillé un peu partout sur le globe avant d’atterrir dans le haut pays mentonnais.

À 11 ans, il part vivre avec son père au Zaïre, "l’ancien Congo-Belge". Il y restera deux ans avant de retourner en Belgique, seul, à cause de la guerre. "Je me suis retrouvé livré à moi-même à 13 ans." Son père rentrera l’année suivante. Les deux complices s’installent alors dans une ville universitaire, où ils reprennent tous deux le chemin de l’école. Pour Julien Allard, ce sera des études de musique.

À 22 ans, il joue de la clarinette et du saxophone dans un groupe, le Lichôdmapwa. "Un nom sans réelle signification. On en inventait une différente à chaque fois que les gens nous la demandaient", raconte-t-il. Ils font de la musique klezmer punk, "des trucs très acoustiques, qui faisaient danser", précise le mélomane.

À côté de ça, Julien Allard possède un studio d’enregistrement et travaille dans des petites salles de concerts. Un soir, il fait la rencontre de musiciens venus en tournée en Belgique. Ils sont originaires de Saorge, village de 450 âmes qui domine la vallée de la Roya. C’est comme ça que deux mondes s’entrechoquent. "À la fin du spectacle, ils nous disent qu’ils ont une salle de concert dans une gare désaffectée, qu’on devrait venir y jouer, au milieu des montagnes, à la frontière italienne…", poursuit le Belge.

La gare en question est celle de Saint-Dalmas-de-Tende. Le groupe flamand s’y rend à la fin des années quatre-vingt-dix. "À cette époque, c’était un lieu de vie foisonnant, avec des concerts toutes les semaines, une douzaine d’associations présentes…", se souvient l’instrumentiste, qui tombe amoureux de la montagne autour. Il décide de s’y installer avec sa copine. Jusqu’en 2001, où une série de décès familiaux le contraint à rentrer dans son pays natal. Il ne reviendra dans la vallée que huit ans plus tard.

En autarcie

Entre-temps, le bohémien semble avoir vécu mille vies. À bord d’un camion du côté de Sfax, en Tunisie, avec sa première femme, décédée d’une maladie cardiaque à seulement 33 ans. Sur un bateau, entre la Corse, Gênes, et la rade de Villefranche-sur-Mer. "J’ai toujours aimé voyager, bouger. Dès que j’en ai eu l’occasion, je l’ai fait", livre celui qui aime cependant rester dans chaque lieu qui l’accueille "au moins un an, pour y voir toutes les saisons".

À 14 ans déjà, il partait en Suède, en Espagne, en faisant du stop, "avec un sac à dos et mon chien". C’est la perte de son bateau qui le fait trouver à nouveau refuge dans la Roya en 2009. Julien Allard y vit "au gré des rencontres". Il s’installe chez un ami apiculteur, puis sur un terrain de maraîchage où cohabitent et travaillent des agriculteurs…

Lorsque les droits d’auteur qu’il touchait jusqu’à présent s’épuisent, le punk ne s’inquiète pas. Lui qui n’a "jamais demandé d’aides sociales de sa vie" réussira même à vivre une année entière dans la vallée sans argent. "Je donnais des coups de main dans des fermes en échange de nourriture. Pour fumer, par exemple, j’aidais un copain qui plantait du tabac à faire sa récolte… En revanche, je grattais des feuilles et des briquets", plaisante-t-il.

Seule son intimité et la musique finissent par lui manquer. Plus tard, il fait la connaissance de Samuelle, éleveuse depuis plus de 15 ans. La jeune femme aussi a perdu un premier compagnon. Entre les deux, le courant passe. Elle lui propose de l’aider à faire du fromage dans sa ferme. "Je lui avais dit directement: je ne pense pas que ça va me botter…", se rappelle le dégourdi. "Finalement, au bout d’une semaine, j’ai adoré…"

Ils s’associent et vivent ensemble à la ferme, à La Brigue. Jusqu’au fauteuil roulant. "J’étais trop isolé là-haut, on a pris cet appartement à Breil pour que je puisse retrouver mon autonomie", confie le fromager, qui a dû s’adapter, réapprendre à vivre autrement… Sans pour autant arrêter de vagabonder. Son plaisir aujourd’hui? Vendre leurs productions sur les marchés, "où je peux voir du monde et prendre le temps de discuter". Bientôt, peut-être que Julien Allard se remettra à la musique. Ou qu’il fera autre chose. Aucune case, on vous a dit.