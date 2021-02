Jugée dangereuse, la bretelle d’insertion de l'A8 va être modifiée au niveau de Menton

Pour permettre ces changements, une partie de la Départementale 22a qui borde l’échangeur va être déviée d’environ 200 mètres vers la montagne.

"On va venir entailler la montagne, terrasser le talus et renforcer le tout. C’est un projet très technique et complexe", souligne Eric Meneroud. Pendant plusieurs mois, la circulation devrait se faire par alternat.

Cette année, Escota va choisir un maître d’œuvre, qui étudiera et surveillera les travaux. L’an prochain, la société lancera un appel d’offres pour les travaux et désignera l’entreprise qui s’en chargera. Puis, entre 2022 et 2023, 18 à 20 mois de chantier suivront, pour élargir et allonger la bretelle.

Une insertion sportive donc, pour quitter Menton. Mais rejoindre la Perle de la France n’est pas aisé non plus. Car passer de 110 km/h à 50, puis 30 en quelques mètres, peut s’avérer compliqué pour certains. Mais, pour l’instant, aucun changement n’est prévu pour la sortie 59.