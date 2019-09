La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions à Gorbio, qui compte pas moins de 86 élèves cette année !

49 élèves sont inscrits à l’école primaire, et 37 à la maternelle. Avec une équipe pédagogique 100 % féminine !

Raffaella Noero, directrice pour les petits, Laurence Lantenois, pour les plus grands, Christelle Elnenger, directrice pour la petite et moyenne section, et Myriam Armand, pour la moyenne et grande section.