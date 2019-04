Journées du piano : un récital gratuit de Jean-François Heisser

Trois évènements sont organisés aujourd’hui et demain 30 avril dans le cadre des Journées du piano de l’Académie de musique Rainier-III : un récital, une masterclass et une conférence.

L’Académie invite Jean-François Heisser, l’un des plus brillants pianistes français de sa génération. Artiste complet, pianiste, professeur et même chef d’orchestre, il a joué sous la direction des plus grands chefs tels que Janowski ou Tilson-Thomas et avec, entre autres, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre philharmonique de Radio France, le Royal Philharmonie Orchestra et l'Orchestre de Paris.

Demain, mardi 30 avril à 20 heures, au Théâtre des Variétés, en accès libre, Jean-François Heisser offre un récital avec au programme des œuvres de Bach, Mozart, Chopin, Manoury et Benjamin.

Mais les portes sont ouvertes gratuitement dès aujourd’hui lundi, à 18 h 30, à l’auditorium de l’Académie, pour la conférence ayant pour thème : « Les mécanismes cérébraux impliqués dans le contrôle du geste musical » avec Cédric Meckler, docteur en neurosciences et organiste.