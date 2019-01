Jour J pour le centre culturel de Beausoleil

N'ayons pas peur des mots, c'est un événement pour les Beausoleillois. Après son inauguration en présence du prince Albert II de Monaco, le 24 novembre dernier, le Centre culturel Prince Jacques, du nom de son fils, ouvre ses portes au public ce lundi 7 janvier.

Le tout nouvel équipement est spacieux, moderne, coloré, offrant de beaux espaces à la culture, au lien social, avec son studio de danse de 120 m2, ses 7 salles de musique, ses salles de solfège et sa salle de lutherie, son espace pour les expositions, sa salle polyvalente de spectacle, son espace « gaming » et ses écrans vidéo, et, prochainement une ludothèque pour les plus petits.

Pensé pour toucher tous les publics

Avec ses espaces d'accueil et de détente pensés un peu...