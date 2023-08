Joseph, patriarche des vins Bonifassi, est décédé

Ses proches l’appelaient "Jo" ou "Jojo" selon le degré d’intimité qui les liait. Pour ses employés c’était "patron" autant par respect que par affection. Un patron à l’ancienne à la tête de Maison Bonifassi – grossiste en vins –pour qui la parole donnée était sacrée.

Joseph Bonifassi a dû dès son plus jeune âge endosser la responsabilité de chef d’entreprise. Né le 12 juillet 1931, la tragique disparition de son père Jérôme en 1949, l’oblige a prendre les rennes du négoce de vins à 18 ans.

Installée au quartier de La Bornala à Nice, la maison familiale avait été fondée en 1888 par un autre Joseph: le grand-père.

Le jeune entrepreneur décide d’industrialiser la distribution de ses vins en installant une chaine de mise en bouteilles, et crée ses propres marques qu’il vends aux restaurateurs niçois. Mais pas seulement, car il installe une plateforme à Grenoble, et vise l’export, avec des collaborateurs en Amérique Latine et au Japon. Sa marque phare de l’époque, "Cristal Provence" est également présente en Nouvelle-Calédonie.

En 1979, Joseph est rejoint par son fils Jean, qui insuffle un vent nouveau à l’entreprise.

C’est le temps de la diversification et d’une offre plus complète avec la fourniture de bières, sodas et boissons variées.

Pour cela, les Bonifassi s’installent à Carros en 1996, dans de vastes entrepôts plus propices à la distribution moderne. Hélas, en 2018, Jean, frappé par la maladie décède en laissant un vide immense pour sa famille et ses nombreux amis.

"Le temps des copains"

Travailleur acharné, Joseph savait aussi profiter de la vie.

Lors de l’hommage qui lui a été rendu à la cathédrale Sainte Réparate, Michel, l’un de ses proches a ainsi déclamé: "Jo c’était les sentiers de randonnée, les chemins de crêtes, les cimes enneigées, les pistes d’Auron. Jo, c’était le temps des copains. Jo, c’était mon ami." Catholique et fervent pratiquant, cet homme aimait se ressourcer régulièrement en Grêce, au mont Athos. Discrètement, il était également très impliqué dans des œuvres caritatives.

Aujourd’hui, alors qu’il a rejoint les cieux qu’il aimait cotôyer, Joseph peut être tranquille. Ses petits-enfants, Baptiste et Louis ont pris sa suite de belle manière. Ils développent l’entreprise, avec comme héritage les valeurs de leur grand-père "Jo" et aussi celles de leur père Jean.

A Françoise, son épouse, Annie sa belle-fille et ses petits-enfants Baptiste et Louis, Nice Matin adresse ses plus sincères condoléances.