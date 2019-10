C’est inconscient. Quand on cause avec José Garcia, difficile de ne pas penser à son rôle caricatural de Serge Benamou dans La Vérité si je mens ! Ou à ses mimiques exagérées, grimé en Sandrine Trop Forte, lors d’un sketch devenu culte, aux côtés de son acolyte Antoine de Caunes, dans Nulle Part Ailleurs. Déjanté et exubérant, ce rôle de trublion de la petite lucarne et du grand écran lui sied à merveille. « Les étiquettes, je les ai décollées à la sueur », confie-t-il. À l’aise également dans les films dramatiques, l’acteur français était présent à Monaco pour les Influencer Awards, un événement qui récompense ceux qui ont fait des réseaux sociaux leur terrain de jeu professionnel. Un univers qui le fascine, qu’il découvre à peine. Entretien.