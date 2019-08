Dans un pays plein de codes et de normes comme la Principauté, au chapitre de la vie nocturne, le Jimmy’z fait figure d’institution.

Voire de mythe pour certains qui ont écumé les lieux où depuis presque un demi-siècle, people et noceurs se partagent le dancefloor.

Rénovée entièrement l’an dernier, la boîte de nuit a retrouvé son charme virginal avec le lagon qui borde la piste de danse et les canapés où les clients les plus fortunés se livrent toujours au « combat de gladiateurs de la nuit » de celui qui commandera le plus de bouteilles de champagne, apportées à leur table à grand renfort de spectacle et d’artifices.

C’est d’ailleurs l’un des points forts de la rénovation, d’avoir revu tout le système de lumières et d’écrans qui ont amplifié l’atmosphère de fête. Musicalement aussi, le Jimmy’z est toujours le rendez-vous des stars.