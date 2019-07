Jeux pour enfants et mini-golf : un peu de fraîcheur au parc Princesse Antoinette

Le jardin d’enfants du parc Princesse Antoinette offre aux familles des activités adaptées pour les tout-petits et jusqu’à 9 ans (jeux, balançoires, aires de jeux en sable). Le service animation de la Ville, qui en assure la bonne gestion, prend soin de renouveler les différentes structures de jeux régulièrement et d’apporter les améliorations nécessaires au site.

Afin de compléter l’offre déjà très riche, le parc propose une structure permettant aux plus jeunes de s’essayer au skateboard et abrite également une mini-ferme accueillant brebis, chèvres, canards et lapins.

Grâce à différents aménagements successifs, le site est à présent entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Les plus grands, eux, peuvent profiter d’un espace omnisports, de deux terrains de badminton et volley-ball, ou encore de tables de ping-pong.

Pour finir, le kiosque et son mini-golf 18 trous en terre battue offrent une autre idée de sortie pour se distraire en famille durant les chaudes soirées estivales.

Nouveautés 2019

Cette année, l’établissement compte également de nouveaux équipements : un nouveau poulailler confectionné par les jardiniers du parc à partir d’une partie des décors récupérés sur le village de Noël 2018 ; un nouveau clapier pour les lapins du parc - grâce, là encore, au talent de bricoleurs et de recycleurs des jardiniers ; deux nouveaux composteurs tout neufs accessibles aux particuliers durant les heures d’ouverture du parc ; un mini-golf entièrement rénové, ainsi que les sols de diverses zones du parc ; et un parc aujourd’hui totalement non-fumeur.