Tapis rouge, robes longues, costumes sombres et sourires ultrabright… Tout était fait hier pour que la cérémonie ait du chien.

De 17 h à 19 h 30, les stars de toutes nationalités se sont succédé sur le tapis rouge. L’équipe de Plus belle la vie, de sa concurrente Demain nous appartient, celle des Feux de l’amour, des acteurs de Grey’s Anatomy… Du beau monde, attendu de pied ferme par un public de fidèles, parfois présents depuis le matin pour avoir une chance d’apercevoir en chair et en os ceux qui les font rêver en pixels et en lumière.

La plupart des vedettes présentes se sont prêtées de bonne grâce à l’exercice de l’autographe, des selfies et parfois de la bise - merci la tradition française.

Mais plus la soirée passait, plus les paillettes de toutes les couleurs défilaient, plus la rumeur enflait : et si Jessica Alba, l’actrice américaine venue présenter sa nouvelle série L.A.’s Finest avec Gabrielle Union, ne pouvait finalement pas venir ? Et s’il lui était arrivé quelque chose ? Raté son avion ? Perdue dans les rues sinueuses de la Principauté ?

Mais non ! Comme un bouquet final, Jessica Alba est apparue sur le tapis rouge sous un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations. Le public était soulagé, le festival pouvait commencer.