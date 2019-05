Cinquante membres et invités du Monaco Press Club se sont réunis, vendredi matin, au Yacht-Club, autour de Jean-Luc Allavena, interviewé par les journalistes.

Une rencontre qui a suscité beaucoup d’intérêt et au cours de laquelle le Monégasque et homme d’affaires international, à la lumière de ses expériences et analyses, a brossé un large tableau du monde économique et politique actuel.