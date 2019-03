Il persiste et signe ! Jean-Louis Grinda, unique élu Union monégasque qui siège dans l’hémicycle du Conseil national, ne veut pas croire que faire tourner la bétonneuse dans tous les quartiers ces quinze prochaines années soit le seul moyen d’enrayer la pénurie de logements pour les Monégasques. Pour lui, deux approches s’imposent : non seulement il affirme qu’une part non négligeable des domaniaux actuels sont inoccupés par leurs locataires, mais il entend également qu’une solution soit trouvée sans délai pour les foyers en réel besoin.

Explications.