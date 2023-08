"Cela risque de créer un précédent": Jean Leonetti commente la volonté d'un riche homme d'affaires de tirer un feu d'artifice ce jeudi

"J’ai fait le job, j’ai interdit ce feu d’artifice sur ma commune, la Justice m’a donné raison en déboutant le commanditaire, maintenant c’est à la préfecture d’agir. Je constate juste que ce feu d’artifice, s’il est maintenu, peut créer un précédent. Demain, n’importe qui parce qu’il a beaucoup d’argent pourra faire tirer un feu d’artifice important, en dehors de la bande des 300mètres des communes, en faire une large promotion et attirer sur l’espace public beaucoup de monde, avec un risque à l’ordre public".

Jean Leonetti qui a signé le 10 août dernier l’arrêté interdisant l’interdiction du tir privé de FrédéricTruskolavski depuis l’espace maritime placé sous l’autorité de la Ville met en avant un problème de sécurité.

Car, deux feux d’artifice cela va attirer beaucoup de monde. Le dispositif policier sera-t-il adapté ? "Évidemment, je ne vais pas annuler mon propre feu! Mais, la situation, si la préfecture n’interdit pas le feu privé, implique de faire évoluer le dispositif qui était prévu avec la police de longue date. J’en ai bien entendu informé le préfet".

Discrimination? "J’ai saisi mon avocat"

Sur le plan judiciaire, le maire déclare qu’il a saisi son avocat concernant les accusations de discrimination proférées à son encontre par Frédéric Truskolavski après que la programmation musicale a été jugée par la mairie "pas adaptée à une manifestation grand public." En ligne de mire: la diffusion de l’hymne national israélien. "Que ce soit un hymne, quelle que soit la nation, des chants religieux, quelle que soit la religion, tout cela n’a rien à faire dans ce type d’événement sur l’espace public", martèle Jean Leonetti.

Et les Antibois et Juanais, que pensent-ils de tout cela? Hier, peu étaient au courant, les affiches annonçant le feu d’artifice privé étant imprimées tardivement, pont du 15 août oblige, et distribuées dans la soirée d’hier! L’annonce publiée par Frédéric Truskolaski sur le très populaire Facebook Tu sais que tu viens d’Antibes-Juan-les-Pins quand... et retirée par les administrateurs, a suscité quelques commentaires et beaucoup de confusion entre les feux. Mais l’avis général se résume à cela: "Deux feux, c’est mieux qu’un!". Il risque d’y avoir du spectacle, en effet, dans le ciel juanais.