Jean-François Roubaud, figure emblématique de Nice-Matin, s’en est allé beaucoup trop vite

Il aurait voulu être rockstar ou footballeur, lui qui aimait tant Ian Curtis et chérissait infiniment Basile Boli. Mais durant plus de trente ans, Jean-François Roubaud aura été au service des lecteurs de Nice-Matin.

"J’ai fait trois mois de droit et tout le reste de travers", se plaisait-il à lancer pour déballer son parcours. Journaliste, chef d’agence, syndicaliste et même président du conseil de surveillance du groupe Nice-Matin… Tout ce temps, il sera toujours resté le même. Éternel "adulescent" et infatigable combattant. Jean, Converse, T-shirt rock’n’roll et lunettes noires aussi. Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige. Pas par snobisme mais juste à cause de sa myopie. Elle ne l’empêchera pourtant jamais d’y voir clair.

Sur tous les fronts

Journaliste d’investigation à l’incroyable carnet d’adresses, observateur avisé du monde qui l’entourait, Jean-François Roubaud n’aimait pas les idées reçues, les a priori, les facilités et les raccourcis de l’information, refusant en permanence de mettre les gens dans des cases.

Jeff était sur tous les fronts de l’actualité, surtout là où on ne l’attendait pas. Pour offrir un regard pertinent et décalé sur le monde qui nous entoure. Il aura trempé sa plume aiguisée avec la même aisance aussi bien dans le tapis rouge du Festival de Cannes que dans le sable du désert libyen à l’occasion des printemps arabes. Et souvent pour rapporter des scoops à la une de Nice-Matin. Toutes les histoires l’intéressaient, il était resté curieux des petites et des grandes.

Un homme de combats

C’était un homme de combats. Un homme de convictions, capable de se lever pour ne pas laisser "l’obscurantisme financier engloutir cet héritage de la Résistance qu’est Nice-Matin". Toujours vaillant pour lutter contre l’extrême droite.

Viscéralement.

Ses mots, c’était d’ailleurs ses seules armes, ses seuls titres de gloire aussi. Homme de gauche, il était respecté et craint des barons de droite. Mais aussi… de la gauche! Capable de la même intransigeance envers les voyous comme les puissants.

Ironie du sort pour un homme qui revendiquait sa nissartitude, Jean-François était un indéfectible supporter de l’OM qui tremblait comme un gosse les soirs de match, une bière à la main.

Tuteur, ami, père et parrain, camarade, compagnon, il avait largement participé à la formation de dizaines de jeunes journalistes sur la Côte d’Azur, rappelant sans cesse que les confidences et les plus infimes indiscrétions étaient d’utilité publique.

"Soyons fous, exigeons l’impossible": il avait customisé la devise du Che. Formidable tribun, il a su fédérer pour traverser la période la plus difficile de Nice-Matin.

Leader charismatique du SNJ, syndicaliste pragmatique, il avait, bien avant 2010, réuni les forces et rallié les cœurs des journalistes, des salariés et des amis de Nice-Matin pour lutter contre la prédation du groupe Hersant qui voulait dépouiller "son" journal.

Quelques années plus tard, en 2014, il était toujours au front pour épargner un carnage social et avait initié une aventure inédite dans l’histoire de la presse régionale en France: la reprise d’un canard par ses propres salariés, marquant sans aucun doute l’histoire contemporaine du groupe Nice-Matin et de la région.

Insatiable rêveur, vagabond permanent

Jean-François était aussi un passionné de littérature, de musique, de cinéma. D’une intelligence vive, le verbe agile, il était un insatiable rêveur et un vagabond permanent, qui aimait les voyages autant que les rencontres.

Lui, qui a toujours écrit trop long, s’en est allé beaucoup trop vite. A sa manière. Dans un éclat de rire. Il est parti, à soixante ans, une dernière fois inspecter l’envers du décor, alors qu’il s’apprêtait à embrasser une nouvelle passion professionnelle et culturelle.

Et même s’il venait de quitter le journal (sans jamais penser à prendre sa retraite!), il laisse un vide immense dans la rédaction, dans l’entreprise et dans la ville de Nice, son territoire d’excellence.

Jean-François a rejoint Guillaume, son frère d’armes. Sûr qu’ensemble ils écouteront New Order, Joy Division, Oasis, LCD Soundsystem et Gorillaz. En boucle.

A ses trois filles Coline, Lisa et Thélénia, à Marjorie, son épouse, à ses sœurs ainsi qu’à ses parents, à ses amis et à ses proches, le groupe Nice-Matin présente ses plus sincères condoléances.

De nombreuses marques de soutien sont parvenues à notre rédaction ce mercredi ou ont été diffusées. Du président du Conseil départemental Charles Ange Ginesy, du maire de Cannes David Lisnard, du député Eric Ciotti ou encore du maire de Menton Jean-Claude Guibal.