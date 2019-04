Jean-Christophe Maillot met son coeur sur scène Karl avait une élégance humaine et intellectuelle exceptionnelle

C’était un soir d’été 2017. Pour la première édition de la F(ê)aites de la danse. Jean-Christophe Maillot créait un ballet inspiré par la musique d’Antonio Castrignano, qui distille des airs traditionnels de la région des Pouilles.

Deux ans plus tard, cette création retravaillée et rallongée devient « Core meu ». Un ballet que le chorégraphe directeur de Ballets de Monte-Carlo ajoute à son répertoire et qui sera dansé du 25 au 28 avril sur la scène du Grimaldi Forum pour la première fois, comme un prolongement « de cette sensation de bonheur que l’on a eu pendant huit heures en 2017 », confie-t-il.

Le programme de ce retour des Ballets en Principauté - intitulé Corpus - s’ouvrira avec une pièce du chorégraphe espagnol Goyo Montero, plus sombre et abstraite, en prélude de la nouvelle création de Maillot qui s’annonce solaire.

Comme un cadeau aussi aux fidèles des Ballets qui se languissaient de retrouver les danseurs après une absence déplorée lors des fêtes de fin d’année, alors que la troupe était en tournée en Grèce. « Il y a cette envie de proposer ce spectacle à partager, comme le plaisir de boire un très bon vin », promet Jean-Christophe Maillot, qui se livre sur sa carrière, sa troupe et ses états d’âme de créateur.

Ils avaient tissé une relation de complicité depuis de longues décennies. Collaboré ensemble pour des ballets, pour des soirées de galas. Forcément, la disparition de Karl Lagerfeld en février a affecté son ami, Jean-Christophe Maillot. « Il me manque, on s’appelait souvent. Il adorait le téléphone, il papotait beaucoup. C’est bête à dire, mais on a toujours l’impression qu’il va répondre. Il est parti avec son élégance habituelle, sans qu’on le voit diminué. La dernière image que j’ai de lui c’est un Karl en forme qui arrive au bureau et qui va bien. Il avait une élégance humaine et intellectuelle assez exceptionnelle, qui lui permettait d’être cassant quand il fallait mais extrêmement ouvert et généreux. Comme il le dit, il n’aimait que les gens qui ne lui ressemblaient pas. Son génie absolu pour moi, c’est d’avoir compris qu’on ne fait rien sans la jeunesse. Il s’est toujours entouré de gens jeunes, ce qui lui a permis de traverser toutes les générations ».