Ce bébé de 4 mois cumule déjà deux participations à la No Finish Line de Monaco

La No Finish Line a démarré en trombe ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Une 24e édition, dans la lignée des 23 précédentes, qui réunit des participants de tous les âges et tous les horizons, qu’ils soient Monégasques, résidents ou salariés de la Principauté.

Un joyeux melting-pot rassemblé pour la bonne cause puisque la formule veut que chaque kilomètre parcouru soit converti en euro et reversé à l’association Children & Future.

Sur le circuit, au milieu des coureurs et des marcheurs engagés, Jean et sa maman enchaînent les tours de piste. Une première participation pour le bébé de 4 mois et demi?

"C’est sa deuxième No Finish Line en réalité. L’année dernière, il était dans mon ventre, plaisante sa maman Tatyana. Mais je ne savais pas que j’étais enceinte."

Derrière sa poussette, Tatyana enchaîne les passages sur la digue de Fontvieille. Photo Jean-François Ottonello.

Pas d’âge pour participer

Cette fois confortablement installé dans sa poussette et habillé aux couleurs de l’AS Monaco, Jean poussé par sa maman devrait battre son record de l’année dernière. "On avait fait 86 km. Je venais entre midi et deux et le soir, après le travail", explique la jeune maman, en congé maternité. Cette fois, elle vise la barre des 100 km. "J’essaie de faire 10 km par jour. On marche assez vite, pendant 1h30 ou 2h."

Tatyana est une grande fidèle de la course caritative. Installée à Monaco depuis une dizaine d’années, elle participe pour la huitième fois à la course et depuis trois ans en équipe avec ses collègues de Monaco Digital. "J’avais déjà fait la No Finish Line avec mon grand, Paul, en poussette aussi quand il avait un mois."

C’est d’ailleurs l’esprit familial de la course qui a séduit Tatyana. "La grand-mère de mon mari a 88 ans. Elle aussi, elle participe avec la Fondation Hector Otto, qui emmène ses résidents à la No Finish Line chaque année. Elle fait quelques tours, même à 88 ans! Il n’y a vraiment pas d’âge pour participer."

L’année dernière, la course avait totalisé 251.770 km. Cette année, la barre est fixée à 300.000 km. Les participants ont encore 5 jours pour faire exploser les compteurs.

Que vous soyez participant ou non à la No Finish Line, vous pouvez venir déposer vos baskets en bon état dans le camion de l’association. Photo Jean-François Ottonello.

Une collecte de baskets par l'association Semeurs d'Espoirs L’association Semeurs d’Espoirs réalise, en coordination avec Children and Future, une opération de collecte de baskets pendant toute la durée de la No Finish Line. "Les gens, qu’ils participent à la course ou non, peuvent venir déposer leurs baskets en bon état, explique Philippe Ferrero Regis, bénévole et chauffeur pour l’association. Les dons sont ensuite collectés, triés et distribués aux personnes qui en ont besoin lors de nos maraudes à Menton et Nice." Un petit camion a ainsi été stationné à l’entrée du chapiteau, face au Café du cirque. Il y restera jusqu’à dimanche. Baskets pour hommes, femmes et enfants, de toutes les tailles, peuvent y être déposées dans la mesure où elles sont encore en bon état.

Les compagnons a quatre pattes peuvent aussi participer à la No Finish Line. Photo Jean-François Ottonello.