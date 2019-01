Je suis venu en France en admirant la cuisine française

À l’est du département, c’est la bonne nouvelle (du jour) qui se propage sur tout le territoire mentonnais et frontalier, non sans une certaine dose de fierté ! Mauro Colagreco, l’Italo-Argentin, maître du Mirazur à Menton, décroche la 3e étoile au guide Michelin et se retrouve au firmament des plus grands chefs distingués dans le monde. Quel parcours ! (lire ci-contre)

« La cuisine française est la meilleure du monde, voilà pourquoi je suis venu en France ! » a déclaré, hier, Mauro Colagreco lors du dévoilement du palmarès.

« C’est une surprise totale, je ne m’y attendais pas du tout même s’il y avait des rumeurs. Il ne faut pas l’attendre. Il faut travailler pour ses clients, pour se faire plaisir et surtout être soi-même. C’est une consécration. C’est inexplicable, c’est un rêve. Je ne réalise pas encore » a confié le chef étoilé aux côtés de son épouse Julia, qui a ajouté : « Depuis deux ans, c’est le résultat de beaucoup de persévérance. Mais on ne va pas lâcher la passion ! »

Et Mauro Colagreco de se rappeler : « Je me souviens de la 2e étoile (en 2012, N.D.L.R.) ; à l’époque, il n’y avait pas de cérémonie. C’était à 8 heures. À 8 h 02, j’ai eu un appel de Monsieur Ducasse pour me féliciter et...