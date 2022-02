"Je suis là pour avoir quelques réponses à des doutes": le député Loïc Dombreval en visite dans un Ehpad Orpea de Vence

La société est notamment accusée de rationner les repas pour améliorer la rentabilité. Ce vendredi 11 février, Loïc Dombreval s’est rendu dans l’établissement Orpea de Vence, pour s’entretenir avec la direction sur le sujet.

Le député de la 2e circonscription a pu questionner Julie Colombano (directrice), Marie-Paule Gérard (directrice régionale) et Eric Villamaux (médecin coordonnateur).

Voici ce qu’il faut en retenir.

Une organisation qui "centralise" le résident

Partant du livre "Les fossoyeurs", Loïc Dombreval n’a cessé d’employer le conditionnel au cours de l’entretien. Le député a toutefois été direct avec la direction.

"Je suis là pour tenter d’avoir quelques réponses à des doutes. Est-ce que vous pouvez me rassurer: ici, il n’y a pas eu d’actes de négligence, de maltraitance de vos résidents?"

Réponse de la directrice. "Nous avons une organisation qui centralise le résident. Tout est organisé autour de lui, de ses besoins. Il y a une psychologue référente bientraitance qui organise des formations, des rappels de sensibilisation aux équipes."

Un médecin "meurtri"

Médecin coordinateur depuis 11 ans, Eric Villamaux se dit "meurtri, profondément choqué que ces attaques puissent exister."

Interrogé par Loïc Dombreval sur les traitements décrits dans le livre, le professionnel de santé assure "que les repas sont d’extrêmement bonne qualité." Avant d’enchaîner: "Pour ce qui est des protections (en cas d’incontinence, N.D.L.R.), on a des stocks. Pour moi, c’est un non-sujet."

Un manque de personnel?

Dans l’établissement vençois, la moyenne est d’un soignant pour dix patients.

"On souhaiterait tous que l’État (l’ARS dans ce cas, N.D.L.R.) nous attribue plus de postes, admet le docteur Villamaux. Plus nous avons de gens lourds en soin et en dépendance, plus on a de postes attribués. [...] Bien sûr qu’un pour dix ce n’est pas suffisant!"

Des contrôles fréquents?

Quid des contrôles, notamment de l’Agence Régionale de Santé? "Je dirais que le dernier était en 2015, se souvient Julie Colombano. Mais on a des contrôles récurrents."

Comprendre d’autres types d’évaluations. Eric Villamaux précise: "Je suis en lien avec le médecin du conseil départemental plusieurs fois par semaine. [...] Pour moi, l’ARS n’est pas un contrôleur mais un partenaire."