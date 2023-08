"Je suis à bout de nerfs": des restaurateurs jettent leurs déchets en verre chaque nuit devant leurs fenêtres, le boucan insupporte ces riverains

À Vence, les animations estivales s’enchaînent sur la place du Grand-Jardin, entre soirée années 80 et Nuits du Sud. Mais c’est un autre type de nuisances sonores qui semble agacer certains riverains. "Je n’en peux plus, je suis à bout de nerfs, tous les soirs c’est le même schéma, s’exclame une dame sur Facebook (1). On déverse ses poubelles de verre à minuit en dessous de ma fenêtre, des tonnes de bouteilles que j’entends s’écraser tous les soirs."

Le message fait réagir, d’autres internautes lui emboîtent le pas. Certains pointant notamment du doigt les restaurateurs (sans en nommer). "Ils vident leurs bouteilles après le service, vers minuit ou 1 h du matin, regrette Geneviève, une habitante de l’avenue Marcellin-Maurel, au bout du fil. Quand vous entendez 'gling' dans la nuit, c’est très agréable!"

La Vençoise à l’origine du post semblait même envisager de déménager pour éviter le problème. Le tri du verre est-il réglementé pour les restaurateurs? "Il n’y a pas de règle, assure le responsable d’une enseigne de la place du Grand-Jardin. Nous, on le jette après le service. Si ça ne va pas aux gens, ils peuvent aller habiter ailleurs…"

Le matin à la place du soir?

Un autre confie fonctionner différemment: "Nous, on ne trie pas, on jette le verre avec le reste. Une personne passe tous les jours en début d’après-midi pour évacuer le tout, donc on ne fait pas de bruit." Pas si sûr, à en croire la municipalité… "Au lieu de stocker dans des caisses, des restaurateurs mettent tout dans les ordures ménagères. Donc quand les bennes viennent collecter ces ordures, ça fait du bruit parce qu’il y a aussi du verre dedans."

Sur le principe, les professionnels de la restauration n’ont effectivement pas d’autres choix que de se débarrasser de leurs déchets.

La Ville "compte sur le civisme"

Peuvent-ils le faire différemment? La responsable d’un restaurant de l’avenue Marcellin-Maurel semble le concéder. "Personnellement, j’apporte mon verre au bout de la rue, mais je ne travaille pas le soir donc je le fais le matin avant le service. Peut-être que les restaurateurs pourraient garder leurs bouteilles et aller les vider le matin…"

Cette même restauratrice souffle une proposition: "Il y a deux semaines, j’ai eu une visite de la Métropole, qui est en train de faire un tour pour voir comment on gère nos déchets. (...) Pour le carton, c’est un camion qui passe deux fois par semaine. Pourquoi ne pas faire le même système pour le verre? Un ami restaurateur m’a dit que ça fonctionnait comme ça à Saint-Tropez."

Selon la Ville, aucune règle n’est établie sur d’éventuels horaires à respecter. La solution passera-t-elle par le dialogue? "On compte sur le civisme des restaurateurs, on va demander au service commerce de les sensibiliser. Les riverains, ce sont aussi leurs clients… On veut veiller à leur quiétude."

À l’heure actuelle, la commune compterait cinq containers pour le verre (place du Grand-Jardin, parking Bouvier, parking Marie-Antoinette, avenue du Général- Leclerc, place Maréchal-Juin) et une quinzaine de points de collecte avec bacs à verre.

1. Elle n’a pas donné suite à nos sollicitations.