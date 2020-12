"Je reviens des ténèbres", ce maire d'une petite commune du Var raconte comment il a survécu à la Covid-19

Éliane, elle-même atteinte, ne subit que peu de désagréments, fièvre et fébrilité. "Michel a été admis au centre hospitalier de Brignoles le 12 et plongé dans le coma." Cela a permis, le lendemain, son transfert dans une unité dédiée à Sainte-Anne (Toulon). "Tout a été tellement soudain!" Et les nouvelles si peu rassurantes: "On me disait, au début, que c’était très grave, qu’il était loin d’être sorti d’affaire… Puis on m’a autorisée à lui rendre visite, avec mon fils, Jean-François, et ma belle-fille, Valérie. On lui parlait et il réagissait…"

Michel Mondani précise: "Les médecins m’ont dit, plus tard, que c’était une bonne stimulation. J’entendais puisque, toujours dans le coma, je bougeais la tête vers celui qui parlait!"

"Je me suis entendu mourir"

Michel Mondani dit ne pas avoir eu conscience de la douleur. Sinon de son environnement: "Cela pourra paraître irréel – et cette situation sanitaire y ressemble – mais je percevais ce qui se passait autour de moi. Les pas, les dialogues – sans forcément les comprendre -, les bruits… Je me suis même entendu mourir quand le moniteur cardiaque a espacé les bips et fait un " tûûût " constant. Comme pour un électrocardiogramme plat. Je ne sais pas combien de temps cela a pu durer. Et c’est reparti ! M’a-t-on choqué ou massé? Mais ce bruit, j’en suis sûr!"

Michel Mondani, se remémorant certains pans de cette période courant du 12 au 28 septembre, dit encore: "J’ai aussi la vision d’images perpétuellement en gris et noir, d’un enchevêtrement d’arbres, oppressant…"

D’ailleurs, l’hôpital puis l’établissement de rééducation hyérois (qu’il a fréquenté un mois depuis le 8 octobre) ont proposé, comme aux autres malades en rémission, un soutien psychologique.

"C’est terriblement éprouvant et ça conduit souvent à une dépression. Tout est tellement long pour revenir à une vie normale".

Rentré dans son "sweet home", route des Lonnes, le 10 novembre, Michel Mondani s’est installé sur sa terrasse.

"Dans mon fauteuil, face aux bois, avec ce soleil irradiant, c’était une émotion si forte. Un réconfort si cru, authentique. Je me suis vidé de toutes mes larmes…"

En guise de conclusion: "J’ai été très bien soigné même si je ne sais comment et avec quoi ! Je vais bientôt aller remercier les personnels soignants…" Bientôt reprendre, aussi, le fil des affaires municipales "probablement courant janvier. L’équipe, avec Georges Garnier à sa tête, fait du bon travail. Moi, il faut que je retrouve davantage de force, de souffle, d’endurance…"

Le retour vers le futur est amorcé!