"Je me sentais capable": condamné pour la mort de son ami dans un accident de voiture qu’il a provoqué, il raconte

"Je suis conscient que je n’aurais jamais dû prendre le volant ce soir-là. Je me sentais capable de conduire."

"Je me sentais capable…" Cette phrase revient en boucle dans les déclarations de Guillaume à la barre. À 21 ans, ce Niçois porte sur ses épaules le lourd fardeau des regrets éternels.

Il n’a "pas de mot pour ramener [s] on ami" Loris, tué à l’âge de 19 ans dans un accident. Guillaume est condamné pour homicide involontaire, sous le regard sombre du public.

Vendredi à Nice, une trentaine de proches et amis de Loris Forgeot assiste à une audience correctionnelle éprouvante.

Même la grève des avocats doit s’incliner, face à la détresse d’une famille qui a quitté la Côte d’Azur depuis le drame. "L’avenir de la profession, c’est une chose ; l’avenir de cette famille en est une autre. Le procès doit marquer une étape", admet l’ex-bâtonnier Patrick Le Donne, conseil de la compagnie d’assurance. Le procès a donc bien lieu.

Alcool et cannabis

Tout commence pourtant dans un parfum de fête, le 20 juillet 2018 à Nice. Une bande d’amis rejoint une boîte de nuit de Beaulieu-sur-mer en Uber.

Puis retour à Nice. Guillaume récupère sa Lancia Ypsilon, malgré deux verres de vin et deux de vodka.

Cap sur une autre discothèque. Changement de plan. Guillaume, ce "garçon avenant, toujours prêt à rendre service" dixit son avocate, embarque trois jeunes hommes et une adolescente à son bord.

Il les emmène passer la nuit chez lui, à Aspremont. "Mon domicile était à 15 minutes…"

Guillaume retrace cette remontée des collines niçoises. La route d’Aspremont. Puis l’accident, à 4 h 20. "On était en juillet. Il faisait chaud. Loris s’est détaché. Le bip a sonné. ça a attiré mon attention. Quand j’ai remis les yeux sur la route, il y avait un mur. Et le trou… J’ai contrebraqué. On s’est retrouvés sur le toit."

Guillaume sort Loris du siège passager avant. Les autres passagers s’extraient de l’habitacle aussi.

Loris gît toujours inerte. "On lui a appliqué les premiers soins. On a appelé les secours. Une berline s’est arrêtée, le conducteur a pratiqué le massage avec nous."

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, Guillaume est pris en charge dans un fourgon. à sa sortie, il voit "le drap blanc sur le corps de Loris. Et là, j’ai compris que…"

Au moment des tests, Guillaume avait 0,86 g d’alcool par litre de sang. Une bouteille de vodka à moitié pleine gisait dans sa voiture.

Il a également été contrôlé positif au cannabis, pour avoir "tiré deux ou trois lattes" quelques heures plus tôt, en "consommateur occasionnel".

Vitesse "un peu limite"

Le président Edouard Levrault s’étonne : "Il me semble que les auto-écoles sensibilisent aux risques de l’alcoolisation festive. Vous veniez d’avoir votre permis, vous saviez que vous étiez alcoolisé, vous saviez que la cinquième personne n’avait pas de ceinture de sécurité…"

Les noctambules avaient d’abord caché la présence d’une jeune fille sur la banquette arrière. "Vous comprenez que d’autres personnes auraient pu perdre la vie ce soir-là ?"

Les rescapés ont décrit "l’ambiance joyeuse, l’euphorie" qui régnait à bord avant le drame. Mais aussi le fait que Guillaume "roulait vite", que c’était "un peu limite", que "les pneus couinaient" dans les virages.

Edouard Levrault tique sur ce frein à main retrouvé levé, lorsque les gendarmes ont passé le véhicule au crible.

Explication du prévenu : "Quand on s’est retrouvé sur le toit, je me suis agrippé au frein à main pour me redresser. Jamais de la vie je n’aurais utilisé le frein à main pour ce virage !"

Cintré dans sa veste noire, le jeune homme au visage marqué "a conscience du côté tragique et des conséquences de ses actes", souligne son conseil, Me Virginie Parriaux. "Toute sa vie, il aura ce décès sur ses épaules. La peine est là. Il le dit : “à l’intérieur, je suis mort”", confie l’avocate, un voile d’émotion dans la voix.

Ingrédients mortifères

"Non, ce type de dossier n’arrive pas qu’aux autres !", insiste Me Florian Abassit du côté des parties civiles. Il évoque "leur cauchemar", "les larmes inséchables".

Me Nicolas Gemsa, avocat de la plupart des proches, décrit "l’ampleur de la dévastation causée par son décès. Alcool, cannabis, fatigue, permis récent, trajet habituel… Tous les ingrédients mortifères étaient réunis pour que cette nuit finisse en drame."

Le tribunal va au-delà des réquisitions du procureur Joëlle Casanova. Il inflige à Guillaume 18 mois de prison avec sursis, au lieu des 12 mois requis. Il annule aussi son permis et lui interdit de le repasser avant trois mois.

La sentence est tombée. Mais là n’était pas le seul sens de ce procès aux vertus cathartiques. Le président Levrault, dans une instruction tout en humanité, tenait à ce que Loris Frogeot "ne soit pas qu’un nom et un prénom. Qu’il soit un peu incarné. C’est important pour ceux qui l’ont aimé."