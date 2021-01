"Je commence à avoir la trouille", un médecin de villages de la Côte d'Azur s'inquiète de la forte propagation de la Covid-19

Difficile d’être plus en première ligne que Michaela Singeorzan. Le médecin de la maison de santé de Roquesteron, qui a également un cabinet à Saint-Antonin et intervient à Puget-Théniers est le seul de la vallée, où elle s’est installée il y a cinq ans, en provenance de Nice.

Depuis le début de l’épidémie, elle se morfond de voir les habitants prendre les choses à la légère. "Le malheur, dans les petits villages, c’est que les gens font ce qu’ils veulent. On n’a pas de mesure coercitive. Au départ, on a fait le maximum. Je sortais, avec un masque sur le visage et un deuxième à la main en disant: “Le masque! Le masque! Le masque!” et on me répondait: “Ah, ne me faites pas la morale!”"

Selon elle, la première concrétisation du virus dans l’esprit des habitants a été la contamination du boucher du village, un "personnage".

Et les choses se sont accélérées. Pas encore assez vite, pour elle. "Maintenant, une partie des gens ont commencé à avoir peur, parce qu’on a eu une explosion des cas. C’est parfois même exagéré : ils ne sortent plus de chez eux, même s’ils en ont besoin. Et il y a un autre extrême: ceux qui ne font pas attention."

"Qu’est-ce qui se passe si je tombe malade?"

Dans la foulée de l’explosion de cas pendant les fêtes, trente-huit personnes sont venues faire un test PCR (possible les mardis et jeudi, en un jour) à la maison de la santé. Contre une poignée, d’habitude.

Résultat: quinze positifs. Mardi dernier, quinze autres personnes se sont fait tester, pour deux cas. Par chance, une seule personne a été hospitalisée jusque-là.

Mais le Dr Singeorzan admet être inquiète. Pour elle-même: "Je deviens peureuse. Avant, j’allais à domicile sans problème. Et je continue. J’essaie au maximum d’aider par téléphone, mais si on me demande de venir, je viens. Tu ne peux pas dire à untel que tu vas venir et à un autre que non. Une famille m’a demandé de venir parce qu’elle pensait avoir la Covid, j’y suis allée sans hésiter. Mais j’ai eu un peu la trouille. Là, je m’expose tous les jours à la Covid. Qu’est ce qui se passe si je tombe malade? Je suis le seul médecin."

Michaela Singeorzan doit commencer ce jeudi les vaccins à l’Ehpad de Puget-Théniers. Elle va également discuter avec l’Agence régionale de santé pour installer un centre de vaccination à Roquesteron.

"Les gens demandent à se faire vacciner". Preuve de la prise de conscience?