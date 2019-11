Son nom sonne comme une référence. Rimant d’emblée avec des ambiances chics ou extravagantes qu’il signe partout dans le monde.

L’architecte d’intérieur et décorateur Jacques Garcia a commencé sa carrière dans les années 70. En quatre décennies, il a créé ou ravivé de nombreux lieux mythiques : l’hôtel Costes à Paris, le Danieli à Venise, la Mamounia à Marrakech, le NoMad à New York.

« Au cours de ma carrière, j’ai refait aussi bien des salons de Versailles et du Louvre que l’hôtel Wynn à Las Vegas. Il y a un grand écart que je trouve très bien », sourit-il.

En 2004, il est choisi par le propriétaire de l’hôtel Métropole Monte-Carlo pour imaginer l’atmosphère de l’établissement et le décorer. Il en fait un palace au décor cossu et confortable qui a bien traversé les années. Pour autant, un rafraîchissement s’impose aujourd’hui, entamé ces derniers mois par le lobby et les salons de l’hôtel.

Ces jours-ci, Jacques Garcia a rafraîchi l’atmosphère de la suite Carré d’or, la plus chic de l’hôtel. Un appartement privé qui surplombe l’hôtel et domine Monte-Carlo dans une atmosphère chaleureuse et douce, appuyée par de nouveaux canapés de velours aubergine. L’étape suivante se fera en 2020 dans toutes les chambres du palace. Dans le même style. « L’esprit reste le même mais les goûts changent, nous allons réactualiser les tissus, les remettre en parfait état », promet-il. Avant d’en dire plus sur son métier…