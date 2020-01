Jacques Dubois remporte le 1er Souvenir Yasser à l’Entente bouliste

C’est par une très belle journée ensoleillée et en présence de l’intégralité de ses amis, que le premier concours Souvenir « Yasser » a pu se dérouler.

Le président de l’Entente bouliste de Beausoleil, Lucien Bella, a fait observer une minute de silence avant la mise en jeux.

En lice, 32 joueurs (remplissant les 16 jeux de l’E.B.B), licenciés dans des clubs de Roquebillière, Mandelieu, Nice, Menton et naturellement Beausoleil. à l’affiche, des joueurs de haut niveau, qui honorent toute l’année les couleurs de Beausoleil, comme Louis Gorreta (Pinot), Daniel Dubois, Niki, Riba, Gérald Notez, Dubois (Dilan), Michaël Patrach, Carvalho.

Les nombreux supporters ont pu assister à de belles parties, la victoire revenant à Jacques Dubois.

Lors de la « réception » de clôture, le président Bella s’est adressé au joueur disparu. « Mon cher Yasser, tous tes amis sont là pour disputer ce concours en ta mémoire. Et je sais que tu es toujours ce soir parmi nous... On parlera comme tu aimais tant le faire des exploits des uns et des autres. Ton président qui t’embrasse, ainsi que tous les copains »