Itinéraire, motivations, points noirs... On fait le bilan de notre sondage "Monaco à pied"

Les distances parcourues varient selon les profils: 32,1% parcourent plus de 2 km, 27,3% entre 1 et 2 km, 31,5% entre 500 m et 1 km et 9,1% moins de 500 mètres.

Premier constat évident: vous marchez, et beaucoup! 79,4% affirment se déplacer à pied tous les jours et 15,8% indiquent marcher deux à trois fois par semaine.

Tout d’abord, qui êtes-vous? Sur les 165 personnes qui se sont prêtées au jeu du sondage, 62,4% sont des femmes (contre 37,6% d’hommes). Plus de la majorité est représentée par des résidents de la Principauté (58,8% contre 41,2% de salariés) qui proviennent de tous les quartiers, avec tout de même une surreprésentation de la Condamine, de Fontvieille et du Jardin exotique.

Mais pourquoi marchez-vous? Pour plus de 80% d’entre vous, le bien-être est la motivation principale, loin devant les raisons financières (12,1% marchent pour réduire leur budget déplacement) et les préoccupations écologiques (seulement 7,3% déclarent se déplacer à pied pour améliorer la qualité de l’air).

Le Larvotto, votre artère favorite

On s’en doutait, vous plébiscitez en masse le Larvotto, et par extension l’avenue Princesse-Grace, quand il s’agit d’élire l’artère la plus agréable pour pratiquer la marche. La requalification récente du site balnéaire et de sa plage n’est, sans doute, pas étrangère à votre choix. Viennent, ensuite, le port Hercule et la Digue mais aussi Fontvieille avec son agréable promenade le long de l’enceinte portuaire et l’invitation à la flânerie dans la roseraie Princesse-Grace.

Vous marchez souvent